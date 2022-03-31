Укр

"Даже умереть нормально не могут": танк оккупантов утонул вместе c экипажем

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Российский танк подняли со дна водоема Новость обновлена 31 марта 2022, 20:15
Российский танк подняли со дна водоема

Украинский водоем забрал жизни нескольких российских захватчиков.

В четверг, 31 марта, на 36-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российкий танк был подняд со дна водоема на Сумщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook.

"В Сумской области представители ГСЧС Украины и Территориальной обороны ВС Украины подняли со дна реки российский танк, ранее затонувший вместе с экипажем. С телами танкистов будут проведены процедуры, предусмотренные украинским и международным законодательством. Судьбу же боевой машины решит соответствующая экспертная группа, также в рамках закона", — сообщили в Генштабе ВСУ.

В сети высмеяли "героическую" смерть "освободителей". Один из пользователей отметил, что российские оккупанты даже умереть нормально не могут.

В сети отреагировали на утонувший танк россиян
В сети отреагировали на утонувший танк россиян

Добавим, что в сети ходила байка о четырех российских танках, которые были побеждены на Сумщине благодаря двум украинским флагам. Один из этих танков утонул в водоеме, упав с моста…

Ранее сообщалось, что на Черниговщине украинская армия освободила два населенных пункта. Кроме того, в четверг оккупанты отступили от Чернобыльской АЭС.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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