Мелитопольцы убегают от террора: эвакуацию ждали 3 дня, а ехать 8 часов без остановок (фоторепортаж)
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Местным жителям стали угрожать, вынуждая их сотрудничать с оккупационными властями.
Далеко не все жители временно оккупированного россиянами Мелитополя (Запорожская область) желают оставаться в городе и следовать неадекватным указаниям новой незаконной администрации. Сотни граждан, волнуясь за свою жизнь, пытаются уехать и ищут все возможные способы, чтобы эвакуироваться.
Об этом рассказали очевидцы, которым удалось сфотографировать военную технику на улицах города и колонны желающих его покинуть.
Какая ситуация в Мелитополе сейчас
Из города пытаются уехать очень многие, в их числе местные патриоты, ведь они боятся за собственную жизнь.
Как утверждает наш очевидец, оккупанты пытаются перевести сферу образования на русский язык. Новая "власть" запугивает директоров школ и обычных учителей, перед которыми ставят условия — либо полное сотрудничество, либо их выдворят из собственных квартир и вывезут.
У местных жителей есть подозрение, что такие условия будут выдвинуты всем бюджетникам, а потому появится еще больше желающих покинуть город.
Эвакуироваться из Мелитополя оказалось непросто
По словам жителей Мелитополя, сотни граждан ждали украинский гуманитарный конвой в течение трех дней, периодически приезжая на место сбора, и, наконец, дождались. В временно оккупированный город запустили 5 автобусов из Запорожья и несколько фур с символикой Красного креста. Кроме того, за мелитопольцами приехали более 300 легковых автомобилей.
Очереди на эвакуацию были колоссальными, а списки желающих — как минимум в двух вариантах. И это притом что в каждый из автобусов помещалось примерно 40 человек.
Как сообщает очевидец, первые два автобуса были предназначены для людей с инвалидностью, в остальные три — пускали в порядке живой очереди, но предпочтение все-таки отдавали женщинам и детям.
"Такого количества мягких игрушек — от помещающихся в ладонь до метровых крокодильчиков у двух детишек, не увидишь и на полках среднего по размерам магазина: зайчики, собачки, белочки... Дети не понимают всего ужаса предстоящей поездки. А для старшего поколения все это немного напоминает отправку детей в пионерлагерь в советское время — с кучей детей всех возрастов, сумок, пакетов и чемоданов — подписанных, чтобы малыши не перепутали", — рассказывает об увиденном очевидец эвакуации из Мелитополя.
А что с вещами?
Вещей с собой разрешается брать минимум – одна сумка на человека. Если люди прибывали с чемоданом, то его предлагалось загрузить в фуру, но гарантий его сохранности никто дать не мог.
Ни в коем случае гражданам не рекомендовали брать с собой технику — ноутбуки/планшеты/фотоаппараты. Оккупанты на блокпостах такие вещи просто отбирают или разбивают, а если сильно не понравится — могут забрать и самого владельца.
Дорога из Мелитополя в Запорожье во время эвакуации длится около 8 часов. Никаких остановок при этом, кроме блокпостов, не предусмотрено. Людям разрешают ехать в памперсах, ведь туалетов по дороге нет, а все обочины заминированы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мелитополе оккупанты пытались отыскать "фашистов" — то есть всех, кто не угодил их комендатуре или какими-либо действиями поддерживает Украину.
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