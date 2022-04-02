"Наши - герои, а вы - скоты": храбрая украинка в лицо говорила правду оккупантам (видео)

"Освободителей" никто в Украину не звал.

В Черниговской области, где ВСУ недавно разбили колону российской техники, в одном из освобожденных сел местная жительница рассказала, что думает о российских оккупантах.

Соответствующее видео 2 апреля опубликовала пресс-служба Оперативного командования "Північ" на своей официальной странице в Facebook.

На видео женщина рассказывает, что во время оккупации ходила по селу и каждому оккупанту говорила в лицо: "Наши – герои! А вы – скоты!". Кроме того, жительница освобожденного села отметила, что никому никогда не желала смерти, однако захватчики заслуживают ее.

"Наши – герои! А вы – скоты!". Такими словами встречает наших военных жительница одного из только что освобожденных поселков под Черниговом. Женщина эмоционально и искренне рассказывает о том, как оккупанты били по их домам и заставляли неделями не выходить из подвала, как целились в мирных людей и маленьких детей, как пытались затолкать все награбленное в уцелевшие машины, когда бежали от подразделений ОК "Північ", — сказала женщина.

Напомним, 2 апреля стало известно, что российские солдаты организовали базар в Беларуси, где продают технику, украденную у украинцев. Кроме того, Алексей Арестович рассказал подробности "новой Чернобаевки".

Ранее в сети появилась инструкция для россиян, как правильно сдаваться в плен.