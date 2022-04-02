В разбитой технике оккупантов нашли интересную находку – россии уже дали новое название

Кацапские оккупанты воруют все, что "плохо" лежит

Осознавая, что в боях с украинскими защитниками "второй армии мира" уже ничего "не светит", захватчики стали все чаще прибегать к мародерству и обворовывать все, что попадается на глаза: украшения, одежду, детские игрушки и даже бытовую технику. Такое развитие событий вызывает шквал шуток среди пользователей сети, которые все чаще делятся новыми названиями для одной из самых "мощных армий".

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Фотографию еще одной уничтоженной техники российских нацистов на своей странице в соцсети обнародовал журналист одного из украинских телеканалов Сергей Харченко.

На кадрах виден разбитый украинскими бойцами тентованный грузовик захватчиков из рф, внутри которого находятся несколько украденных в Украине стиральных машин.

"В 2020 году на раисии выпустили более 5 млн стиральных машин. Это по пять машин на каждого мародера первой мародерской армии мира. Но рашисты едут убивать украинцев, чтобы спи**ить стиральную машину для своей заи Или продать ее в беларуси на базаре мародеров. Однако не для всех мародер-тур был успешен. Некоторые прикипели навсегда к награбленной на украинской земле. ПрАщАй немытая раzzия", — говорится в тексте публикации.

В комментариях под сообщением украинцы шутят, обнародуя свои версии названий "большой" российской федерации:

Комментарии пользователей под публикацией журналиста

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями раньше, а именно 31 марта, российские войска покинули территорию украинской ЧАЭС, однако во время ухода успели утащить все, что "плохо лежало": сервизы, вилки, ложки и даже тарелки.