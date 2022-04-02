Оккупанты нанесли ракетный удар еще по нескольким городам Украины

россия продолжает обстреливать украинские города.

Сразу несколько украинских городов в центре и на востоке страны подверглись ракетному обстрелу со стороны россии, солдаты которой наворованное в Украине продают в Беларуси.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий на своей странице в Facebook сообщил, что рф нанесла удар по Шепетовке (Хмельницкая область). Гамалий призвал сохранять спокойствие, а также не распространять фото и видео последствий в соцсетях.

Шепетовка на карте Украины

Кроме того, Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области на своей странице в Facebook сообщило, что оккупанты нанесли удар по Павлоградскому району. Сообщается, что одна ракета попала по железной дороге, повредив пути и пешеходный мост. Также повреждено много подвижного состава и контактные линии, движение поездов остановлено. Вторая ракета упала на открытой территории, где начался пожар в экосистеме.

Павлоград на карте Украины

Также враг ударил ракетами по Миргороду (Полтавская область). Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает официальная страничка Полтавской ОГА в Facebook.

"Три вражеских удара по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от них устанавливаются. Предварительно – пострадавших нет", — заявил Лунин.

Миргород на карте Украины

Российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи (Харьковская область). Здание частично повреждено. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Балаклея на карте

Ранее сообщалось, что британская разведка опубликовала свежую карту боев в Украине за 2 апреля. "Телеграф" публикует все основные события 38-го дня полномасштабной войны.