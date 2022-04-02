Укр

Оккупанты нанесли ракетный удар еще по нескольким городам Украины

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Взрыв/Иллюстративное фото Новость обновлена 02 апреля 2022, 19:14
Взрыв/Иллюстративное фото

россия продолжает обстреливать украинские города.

Сразу несколько украинских городов в центре и на востоке страны подверглись ракетному обстрелу со стороны россии, солдаты которой наворованное в Украине продают в Беларуси.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий на своей странице в Facebook сообщил, что рф нанесла удар по Шепетовке (Хмельницкая область). Гамалий призвал сохранять спокойствие, а также не распространять фото и видео последствий в соцсетях.

Шепетовка на карте Украины
Шепетовка на карте Украины

Кроме того, Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области на своей странице в Facebook сообщило, что оккупанты нанесли удар по Павлоградскому району. Сообщается, что одна ракета попала по железной дороге, повредив пути и пешеходный мост. Также повреждено много подвижного состава и контактные линии, движение поездов остановлено. Вторая ракета упала на открытой территории, где начался пожар в экосистеме.

Павлоград на карте Украины
Павлоград на карте Украины

Также враг ударил ракетами по Миргороду (Полтавская область). Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает официальная страничка Полтавской ОГА в Facebook.

"Три вражеских удара по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от них устанавливаются. Предварительно – пострадавших нет", — заявил Лунин.

Миргород на карте Украины
Миргород на карте Украины

Российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи (Харьковская область). Здание частично повреждено. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Балаклея на карте
Балаклея на карте

Ранее сообщалось, что британская разведка опубликовала свежую карту боев в Украине за 2 апреля. "Телеграф" публикует все основные события 38-го дня полномасштабной войны.

Теги:
#Украина #Днепропетровская область #Хмельницкая область #Война с Россией
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