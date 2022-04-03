Кадыровцы опозорились с гуманитаркой для украинцев: что пошло не так (фото)

Чеченские наемники сняли "рекламное" видео с украинском "борошном"

Полк главы Чечни Рамзана Кадырова в очередной раз стал посмешищем. Украинцы не только тролят их лидера, но и без особой сложности развенчивают их ложь. В этот раз кадыровцы опозорились с "гуманитаркой" для жителей Мариуполя.

Боевики сняли видео, в котором утверждают, что привезли обещанную гуманитарную помощь "освобожденным" от "нацистов" украинцам.

"Доверху забитый груз продовольственной помощи… Фонд заботится о каждом", — прокомментировал Кадыров так называемую "помощь" украинцам, над которыми и сами же издеваются, которых грабят и насилуют.

Однако через несколько часов пост был удален, а все из-за того, что в кадр попала пачка с мукой с упаковкой на украинском языке "Борошно". Получается, что россияне украли из украинских магазинов или захваченных гуманитарных конвоев продукты и представили за свои.

Как ранее сообщал "Телеграф", глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз заявлял, что якобы находится в Украине, однако подтверждения этому не было. В частности 13 марта он заявлял, что якобы находится на территории села Иванков в Киевской области, однако журналисты узнали, что в те дни его телефоны к украинским башням связи не присоединялись.

28 марта он опять заявил, что находится в Украине, на этот раз в осажденном Мариуполе, где якобы встретился с российскими военными. Однако пользователи сети указали на новые странности, в частности на то, что в подвергаемом мощнейшим обстрелам городе нашлось не пострадавшее офисное помещение да еще и с подключенным к нему электричеством.