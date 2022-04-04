К восстановлению освобожденного Тростянца привлечена команда архитекторов и урбанистов – глава Сумской ОВА

В Сумскую область прибыла группа архитекторов и урбанистов, которые будут работать над восстановлением освобожденной Тростянецкой громады. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Вместе с главным архитектором области Владимиром Быковым и совместно со специалистами из Киева, проектными институтами обсудили первые шаги работ. Начинаем обследование территории, проектирование и восстановление центральной части Тростянца", — сказал глава области.

По словам Живицкого, главной целью сейчас является восстановление разрушенных оккупантами объектов инфраструктуры и возвращение громады к нормальной жизни. Так, часть Тростянца уже обеспечили электроэнергией. Электрики, газовики, коммунальные службы работают круглосуточно, отметил глава ОВА.

"Пятиэтажка напротив железнодорожного вокзала выгорела полностью, ведь, как рассказал один из жильцов, российские оккупанты прицельно били по этому дому из пулеметов. Их цель была – сжечь людей в доме", — рассказал он.

Живицкий подчеркнул, что все разрушенные здания в населённом пункте будут отстроены. Специалисты-архитекторы будут обследовать объекты инфраструктуры и предоставят выводы и рекомендации по их восстановлению.

"Работа по восстановлению Сумщины продолжается. Мы обязательно отстроим разрушенные орками города и села, и уже активно над этим работаем!", — резюмировал глава ОВА.

Напомним, город Тростянец был освобожден от российских войск в конце марта. Как сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, в ходе оккупации значительные повреждения получили, в частности, городская больница и привокзальная площадь.