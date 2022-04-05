Укр

На Тернопольщине из-за ракетного удара россиян произошла утечка аммиака: подробности (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Иллюстративное фото Новость обновлена 05 апреля 2022, 20:34
Иллюстративное фото

ПВО сбила вражескую ракету в Тернопольской области — ее обломки повредили резервуары с минудобрениями

Под Тернополем украинская противовоздушная оборона сбила ракету, выпущенную российскими оккупантами. Ее обломки упали на склад с минеральными удобрениями. Повреждена емкость с аммиакосодержащими удобрениями. Они вытекли на почву около здания.

Об этом во время брифинга рассказал глава ОВА Владимир Труш.

По его словам, удобрения вытекли и попали в грунтовые воды и вечером показатели содержания аммиака выросли, поэтому местных жителей просят не пить воду из колодцев в ближайшее время. По утверждению экологов, ситуация улучшится через 3-4 дня.

"Что касается технической воды — ее доставят специальные машины", — добавил глава ОВА.

Отметим, что вражеская армия наносит удары по украинским городам, где от российских ракет погибают десятки мирных жителей. Так, 3 апреля в Тернополе прогремел взрыв. Вместе с тем появилась информация, что взрывы были также слышны в Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате обстрела российских оккупантов спальных районов Николаева 4 апреля 10 мирных жителей погибли, еще 46 получили ранения.

Теги:
#Вода #Тернополь #Тернопольская область #Аммиак #Оккупанты
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