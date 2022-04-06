На Черниговщине один украинский танк нагнал страха на целую колонну техники оккупанта (видео)

Маневрирование украинских военных приятно поражает

Украинские военные отчаянно гнали врага с севера Украины, о чем свидетельствуют многие видео. Как, например, опубликованная журналистом Юрием Бутусовым запись боя под Новой Басанкой в Черниговской области. Вблизи населенного пункта всего один танк ВСУ устроил чрезвычайное сражение целой колонне российских захватчиков.

Видеозапись Бутусов поделился на собственной Facebook-странице.

Почему россии не победить в войне с Украиной?

По его словам, на примере одного экипажа танкистов-украинцев можно увидеть высокий военный интеллект и быстроту молниеносных тактических решений.

"Это просто образец действий танка в обороне и сложной и хаотической обстановке реального боя", — подчеркнул журналист, восхищаясь силой духа и продуманностью украинских военнослужащих.

Благодаря информации портала "Милитарный" удалось узнать, что видеозапись боя была сделана под Новой Басанью на Черниговщине.

Новая Басань на карте

Колонна российской техники начала въезжать в деревню, однако встретила сопротивление в виде танковых обстрелов. Однако благодаря причудливому "тайнику" нашего танка — за кучей строительного мусора — найти позицию украинцев рашистам не удалось. Все, что смогли представители "второй армии мира" — это открыть хаотический огонь.

Нашим же военным удалось не только насмерть перепугать врага, но и попасть в бронетранспортер БТР-82А, а также подбить танк, почти сразу ярко вспыхнувший.

Красиво пылает

Напомним, ранее мы писали, что для приближения победы украинцы используют все подручные средства. Так, например, наши бравые десантники уже во второй раз использовали противотанковое оружие, чтобы уничтожить вражескую авиацию. И, спойлер – им это удалось!

Также ВСУ ликвидируют и вторую вражескую технику — так, под Нежином осталось не менее трех десятков танков и броневиков после боев с рашистами.