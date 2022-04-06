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Россияне думали, что Киев встретит их хлебом и солью - в Буче их могилы и остались (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Житель Бучи Новость обновлена 06 апреля 2022, 21:46
Житель Бучи

Россияне всерьез думали, что столица Украины встретит их как освободителей.

Солдаты рф хотели победоносно войти в Киев в первые дни полномасштабного вторжения в Украину, которое длится больше 40 дней.

Об этом корреспонденту "Телеграфа" рассказал местный житель Бучи (Киевская область).

Мужчина поведал, что российские солдаты в первые дни войны говорили местным жителям, что Киев встретит их хлебом и солью, ведь у них там много друзей. Однако в итоге оккупантов ликвидировали еще на подступах к столице.

"У нас там (в Киеве — ред.) столько друзей. Нас будут встречать хлебом и солью — там все их могилы и трупы так и остались. Они открытым текстом говорили, что у них там столько друзей. Я был в шоке. Каких друзей?" — рассказал мужчина.

Напомним, россияне устроили в Буче настоящий террор. После того как город был освобожден, на улицах населенного пункта находили сотни трупов мирных граждан. 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько мирных граждан оккупанты убили в Буче. Совбез ООН был созван из-за зверств россиян, однако там представитель рф цинично обвинил украинцев в провокации.

Теги:
#Украина #Россия #Буча #Война с Россией
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