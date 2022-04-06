"Хотела, чтобы они еще были живы, но...": в Бородянке под завалами разрушенных россиянами домов до сих пор остаются люди (видео)

Российские захватчики убили тысячи украинцев.

Город Бородянка (Киевская область) россияне превратили в руины, а под завалами до сих пор находятся тела мирных украинцев.

Об этом корреспонденту "Телеграфа" рассказала местная жительница Людмила.

Женщина рассказала, что под завалами дома, который разрушили оккупанты несколько дней назад, находятся ее близкие — сестра и племянник. По ее словам, под завалами находятся еще 8 человек. Из-за пожара, который произошел на этом месте, Людмила и не надеется, что они могли уцелеть. Жительница Бородянки также поведала, что местные пытались сами разобрать завалы, а затем пришли спасатели.

"Здесь находится моя сестра, племянник и восемь человек… Я бы очень хотела, чтобы они были живы, но здесь четыре дня пылал огонь внутри…", — рассказала Людмила.

Напомним, на днях в генпрокуратуре Украины заявили, что в Бородянке может быть гораздо больше жертв, чем в Буче (Киевская область), которая стала символом российского террора. В Бородянке российские солдаты срывали эвакуации, стреляли по мирным жителям, бомбили жилые дома и не давали спасать людей из-под завалов.