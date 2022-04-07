Россияне ударили по важной станции под Харьковом: три эвакуационных поезда заблокированы

После авиаудара из Славянска и Краматорска не смогли выехать 3 эвакуационных поезда.

Российские оккупанты на 43-й день войны нанесли авиаудар по путепроводу возле станции Барвинково, Донецкая железная дорога.

Об этом в Telegram сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

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Он отметил, что это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из Славянска, Краматорска и Лимана — городов в Донецкой области. Этот путепровод Камышин назвал "дорогой жизни тысяч граждан".

"Временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда. Ждем окончания обстрела для прояснения ситуации. Пассажиров заблокированных поездов размещаем на вокзале до уточнения ситуации," — сообщил председатель правления "Укрзализныци".

Напомним, что удар по железной дороге российские захватчики наносят далеко не впервые. Так, 16 мая, в результате обстрелов пострадала железнодорожная станция "Запорожье — 2", где снаряд прилетел прямо между путями.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате вражеских обстрелов была уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2, без жертв не обошлось.