Россияне убили гражданского, обстреляв ледокол в порту Мариуполя

российские нацисты продолжают уничтожать мирное население страны

Ночью на 7 апреля российские нацисты обстреляли ледокол "Капитан Белоусов", находившийся в Мариупольском торговом порту. В момент обстрела на судне находились гражданские.

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Указанную информацию в своем "Телеграмм-канале" обнародовал отдельный отряд специального назначения НГУ "Азов".

Согласно предварительным сведениям, в результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще несколько ранены.

"Отмечаем — путинские убийцы продолжают уничтожать порт Мариуполя, в котором находятся и иностранные корабли с экипажами ", — говорится в тексте публикации "азовцев".

Стоит отметить, что ледоколам "Капитан Белоусов", построенный еще в 60-е годы и названный в честь выдающегося капитана дальнего плавания, руководителя Арктического флота Михаила Прокофьевича Белоусова, является дизель-электрическим судном балтийского типа. Общая мощность его достигает 10500 лошадиных сил.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские нацисты, которые продолжают целенаправленно уничтожать украинские города, обстреляли в Мариуполе здание с отметкой "Красного Креста".