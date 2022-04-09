Еще один украинский город остался без памятника Пушкину

Решение по сносу памятного знака было принято в рамках дерусификации из-за военной агрессии россии

В городе на западе Украины предпочли лишиться русско-имперского прошлого, демонтировав бюст российскому поэту и прозаику Александру Сергеевичу Пушкину. Решение по уборке памятника было принято на заседании исполнительного комитета города Тернополя.

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Соответствующую информацию в субботу, 9 апреля, обнародовали на официальной странице Тернопольского городского совета в соцсети.

Решение о демонтаже бюста прокомментировал тернопольский городской голова Сергей Надал, который подчеркнул, что бесчеловечные преступления российских солдат в Украине полностью и безвозвратно перечеркнули всю культуру народа россии, поэтому все российское нужно убирать.

"Преступления россиян против украинского народа: убийства, пытки людей, изнасилование женщин и детей, разрушение украинских городов перечеркнули всю культуру русского народа. Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все русское нужно демонтировать. В том числе памятник российскому писателю", — заявил чиновник.

Ранее Телеграф сообщал, что в Украине зарегистрировали законопроект, в рамках которого планируется полный запрет любых названий городов, улиц и других топонимов, связанных с россией и россиянами. В этот список вошли даже поэты и писатели.