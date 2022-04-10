Кадыровец несколько дней насиловал, а потом убил украинку: новое свидетельство зверств россиян

Жительница Макарова не успела эвакуироваться, когда чеченцы вошли в ее поселок

В поселке Макаров Киевской области кадыровцы, которых путин отправил на войну в Украину, жестоко убили женщину. Оккупанты насиловали женщину несколько дней подряд, прежде чем зверски убили.

Жуткие подробности смерти украинки Татьяны Задорожняк раскрыл советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

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Как передает Геращенко, когда в поселок вошли оккупанты, женщина ждала в своем доме подругу, с которой должна была эвакуироваться, но не успела. Один из кадыровцев вывел ее в соседний дом, где насиловал, а потом жестоко зарезал.

На видео - дом, в котором произошла трагедия

"Никто не знает сколько дней мучали женщину. Ей не могли прийти на помощь, потому что местных жителей собирали и запирали в подвалах по несколько человек, а тем, кому удалось остаться дома, нельзя было даже подойти к окнам — сразу же раздавалась автоматная очередь", — пишет Геращенко.

По словам местных жителей насильника убил российский солдат.

Татьяну похоронили во дворе этого же дома.

Известно, что Татьяна проживала в городе с мужем и собакой с 2012 года. Два года назад, 16 марта, COVID-19 забрал жизнь ее мужа. Татьяну Задорожняк убили 15 марта 2022 года.

Татьяна Задорожняк с крестниками

Отметим, что цинизм россиян не имеет границ. Российские оккупанты в Киевской области насиловали женщин и детей (как мальчиков, так и девочек), и даже на глазах у родителей.

Ранее "Телеграф" сообщал, как одна из жительниц Киевской области открыто призналась западным СМИ, что российские солдаты, находясь в нетрезвом состоянии, зашли в ее домовладение, жестоко убили мужа, а после насиловали ее по очереди всю ночь. В этот момент 4-летний сын украинки был вынужден прятаться в котельной.