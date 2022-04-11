Количество жертв обстрела вокзала Краматорска увеличилось

Люди пытались уехать от войны

Количество жертв ракетного обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске увеличилось. От рук россиян, выпустивших ракету, погибли 57 человек.

Как сообщает глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко, среди погибших пятеро детей. Еще 114 человек ранены.

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Напомним, сразу после ракетного удара восьмого апреля сообщалось о большом количестве раненых в тяжелом состоянии, с оторванными конечностями и серьезными осколочными поражениями.

Краматорский вокзал был крупным железнодорожным узлом для эвакуации граждан дальше от линии фронта с Донецкой и Луганской областей. На нем в момент обстрела находились тысячи людей — женщины, дети, люди преклонного возраста.

Последствия попадания ракеты - тела уже убрали

россия пыталась выдать фейк о якобы причастности к атаке украинских военных, но их пропагандисты уже успели похвастаться ударом "по ВСУ".

В виновности россии в этом кровавом нападении не сомневаются и в США, и в Евросоюзе. Американская разведка заявила о причастности рф, равно как и ЕС осудил акт агрессии со стороны россии.