Укр

Россияне ударили ракетой по Николаевщине: Ким озвучил детали

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Виталий Ким рассказал о ночном обстреле оккупантов Новость обновлена 11 апреля 2022, 09:30
Виталий Ким рассказал о ночном обстреле оккупантов

Россияне попали в здания предприятия

Взрыв, который в ночь на понедельник, 11 апреля, слышали в Николаеве, произошел на предприятии в Николаевской области.

Об этом утром 11 апреля рассказал руководитель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

"Скрывать не буду, там ракета. Русские оккупанты напали на предприятие на территории нашей области. Пострадавших нет, там два ангара пустых и охранника ранило от разбитого стекла", — подчеркнул он.

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Стоит заметить, что в сети публиковались видео предполагаемого взрыва на Николаевщине, — Ким косвенно подтвердил в своем обращении, что они соответствовали действительности.

"Видео у всех есть, публиковать их не буду", — сказал чиновник.

Что сейчас происходит в Николаеве?

Российские военные уже много недель пытаются пробиться через Николаев в сторону Одессы и Приднестровья, но безуспешно, — раз за разом украинцы бьют их на этом направлении.

Карта боевых действий Николаев 11.04.2022
Карта боевых действий Николаев 11.04.2022

Как сообщал "Телеграф", ранее одного николаевского прокурора уличили в работе на оккупантов, вследствие чего Николаев стал требовать самосуда над предателем.

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