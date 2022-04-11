Как живет Чернигов после бегства оккупантов: "Нет работы, воды и света" (видео)
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Жители понемногу начинают возвращаться в город
Секретарь Черниговского городского совета рассказал корреспонденту "Телеграфа" о ситуации в Чернигове после ухода российских военных и отметил, что в понедельник, 11 апреля — ровно неделя, когда город не подвергается обстрелам со стороны россиян.
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По словам Александра Ломако, сейчас в Чернигове ситуация точно лучше, чем была еще месяц назад.
На сегодняшний день в городе отсутствуют коммуникации, только 50% жилых секторов оснащены водой и светом, есть проблемы со связью. Очень много разрушенных предприятий, поэтому людям просто некуда выходить на работу.
Если до войны в Чернигове проживало 290 тысяч человек, то на сегодняшний день в городе осталось около ста тысяч жителей.
"Мы уже не в оккупации и не под обстрелами, в течение нескольких дней поставляются продукты питания, медикаменты и другая гуманитарная помощь из Киева, но нормально жизнью это пока назвать тяжело", — добавил он.
Основной сложностью, по мнению представителя горсовета, это то, что подавляющее большинство жителей и руководство города не понимают, чего ожидать в дальнейшем.
"Мы же не понимаем, как и вся Украина, то ли это отступление, будет ли повторение их (россиян — ред.) атак, не вернутся ли снова их ракеты и самолеты, которые с первого дня войны беспощадно бомбили, в первую очередь гражданские объекты из тяжелого оружия", — сказал он.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Чернигове российские нацисты разбомбили стадион имени Гагарина. Эта новость сильно расстроила черниговских тренеров, однако они не теряют надежды и рассчитывают, что совсем скоро в городе появится новый модерновый стадион.
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