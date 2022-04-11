Вражеский танк хотел заблудиться в лесу на Луганщине, но его нашли нацгвардейцы и ликвидировали (видео)

ВСУ продолжают уничтожать российскую технику.

Российское полномасштабное военное вторжение в Украину продолжается 47-й день. Вооруженные силы Украины успешно борются с оккупантами, уничтожая личный состав и технику противника.

В Луганской области бойцы Нацгвардии не дали скрыться российскому танку и метким выстрелом превратили военную технику в металлолом.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Видео потери российской армии опубликовала Национальная гвардия Украины в Facebook.

Экипаж танка пытался скрыться в лесу, но ВСУ точным попаданием ликвидировали его.

"Вражеский экипаж хотел заблудиться в лесу на Луганщине. Но от наших орлиных глаз и метких выстрелов не укроешься", — сказано в публикации.

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Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, россия в войне против Украины потеряла 19,5 тысяч человек, 725 танков и почти 2 тысячи бронированных машин.

Как сообщалось, под Николаевом украинские военные с помощью отечественного ракетного комплекса "Стугна" уничтожили российские танки.

Ранее украинские военные показали эффектную подборку видео уничтожения техники оккупантов.