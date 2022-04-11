Оккупанты используют украинских детей для разведки позиций ВСУ: что нужно знать родителям

СБУ призывает родителей быть внимательнее по поводу переписок и контактов своих сыновей и дочерей

Россияне прибегают к новым уловкам и пытаются использовать несовершеннолетних, чтобы узнать военные позиции украинских защитников. Родителей призывают быть бдительными.

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Указанную информацию в понедельник, 11 апреля, обнародовал представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Так, согласно данным, которые удалось установить ведомству, в Харькове россиянам удалось установить контакт с несовершеннолетним мальчиком. Оккупанты пообещали ребенку, что тот получит денежное вознаграждение, если тот расскажет, где в городе находятся украинские военные.

Отмечается, что переписку с захватчиками подросток вел в "Телеграмме".

Подобная ситуация случилась и на Луганщине, где два русских солдата действовали не через месседжер, а напрямую. Оккупанты прямо предложили 16-летнему – парню деньги за "сдачу" местоположений бойцов ВСУ, а также их маршрутов. Когда ребенок начал давать заднюю", успокаивали, мол, ты не совершеннолетний, тебе ничего не будет.

К счастью, благодаря оперативному вмешательству украинских силовиков, в обоих случаях ребята не успели передать информацию врагу.

Информация от СБУ

Ранее "Телеграф" сообщал о новых провокациях со стороны россиян: на временно оккупированных территориях оккупанты требуют от детей вернуться на учебу в образовательные учреждения, находящиеся на грани ведения боевых действий.