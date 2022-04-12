Глава Донецкой ОВА назвал страшное число погибших в осажденном Мариуполе
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Число погибших в Мариуполе достигает до 22 тысяч
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что число погибших в осажденном Мариуполе может достигать 20-22 тысяч человек.
Об этом он сказал в комментарии CNN.
"Ситуация в городе тяжелая и уточнить реальное количество погибших сложно", — добавил он.
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Напомним, что 11 апреля российские оккупанты атаковали Мариуполь неизвестным химическим веществом. У пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения наблюдались следующие симптомы: гиперемия лица, повышение давления, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз. Видео с пострадавшими показали в сети.
О возможности применения химического оружия в Мариуполе непосредственно заявляли в российских СМИ представители оккупационных властей ОРДЛО.
Напомним, в связи с опасностью украинский Минздрав выпустил ряд рекомендаций в зависимости от вида применяемого химического оружия. "Телеграф" также публиковал информацию о зарине — ядовитом веществе, которое применялось во время российской кампании в Сирии.
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