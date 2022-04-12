Боевики "отправили на убой" известного джазмена: при штурме Мариуполя убит Николай Звягинцев
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При попытке захвата Мариуполя был убит известного джазовый музыкант
Во вторник, 12 апреля, стало известно, что в составе так называемой "армии ДНР" был убит артист Концертного оркестра духовых инструментов и ансамбля "Септет-джаз", 38-летний Николай Звягинцев.
О гибели мужчины передают местный СМИ.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
"кремль продолжает утилизировать жителей Донбасса в бессмысленной войне. Под Мариуполем пустили на мясо известного джазового музыканта Донецкой филармонии Николая Звягинцева. Без подготовки бросили на передовую, и результат оказался предсказуем…" , — пишут в сети.
Известно, что у Звягинцева остались жена и годовалая дочь.
Напомним, что на войну против Украины россия бросила не только свою регулярную армию, но и боевиков из числа жителей временно оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей. Россияне также привлекают к военным действиям инвалидов детства и сотрудников "стратегических предприятий" из ОРДЛО.
Ранее сообщалось, что в связи со значительными потерями личного состава россия вербует боевиков в непризнанном Приднестровье.
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