Укр

Боевики "отправили на убой" известного джазмена: при штурме Мариуполя убит Николай Звягинцев

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Николай Звягинцев Новость обновлена 12 апреля 2022, 20:54
Николай Звягинцев

При попытке захвата Мариуполя был убит известного джазовый музыкант

Во вторник, 12 апреля, стало известно, что в составе так называемой "армии ДНР" был убит артист Концертного оркестра духовых инструментов и ансамбля "Септет-джаз", 38-летний Николай Звягинцев.

О гибели мужчины передают местный СМИ.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

ремль продолжает утилизировать жителей Донбасса в бессмысленной войне. Под Мариуполем пустили на мясо известного джазового музыканта Донецкой филармонии Николая Звягинцева. Без подготовки бросили на передовую, и результат оказался предсказуем…" , — пишут в сети.

Известно, что у Звягинцева остались жена и годовалая дочь.

Напомним, что на войну против Украины россия бросила не только свою регулярную армию, но и боевиков из числа жителей временно оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей. Россияне также привлекают к военным действиям инвалидов детства и сотрудников "стратегических предприятий" из ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что в связи со значительными потерями личного состава россия вербует боевиков в непризнанном Приднестровье.

Теги:
#Война #Мариуполь #ДНР
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