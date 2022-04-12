Боевики "отправили на убой" известного джазмена: при штурме Мариуполя убит Николай Звягинцев

При попытке захвата Мариуполя был убит известного джазовый музыкант

Во вторник, 12 апреля, стало известно, что в составе так называемой "армии ДНР" был убит артист Концертного оркестра духовых инструментов и ансамбля "Септет-джаз", 38-летний Николай Звягинцев.

О гибели мужчины передают местный СМИ.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"кремль продолжает утилизировать жителей Донбасса в бессмысленной войне. Под Мариуполем пустили на мясо известного джазового музыканта Донецкой филармонии Николая Звягинцева. Без подготовки бросили на передовую, и результат оказался предсказуем…" , — пишут в сети.

Известно, что у Звягинцева остались жена и годовалая дочь.

Напомним, что на войну против Украины россия бросила не только свою регулярную армию, но и боевиков из числа жителей временно оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей. Россияне также привлекают к военным действиям инвалидов детства и сотрудников "стратегических предприятий" из ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что в связи со значительными потерями личного состава россия вербует боевиков в непризнанном Приднестровье.