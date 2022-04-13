В Мелитополе партизаны ликвидировали десятки российских военных: разведка узнала детали

Движение сопротивления в оккупированном Мелитополе очень сильное.

В городе Мелитополь Запорожской области, где российские оккупанты придумали очередное издевательство над местным населением, началась настоящая партизанская война. Неизвестные патриоты за несколько недель ликвидировали десятки военнослужащих вражеской армии.

Об этом в среду, 13 апреля, сообщило Главное управление разведки при Минобороны Украины.

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Отмечается, что неизвестные патриоты в период с 20 марта по 12 апреля во время ночных патрулирований ликвидировали 70 российскими захватчиков, среди которых были и "кадыровцы".

"Причина смерти ночных патрульных во время комендантского времени – ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах их смерти оккупационная администрация тщательно скрывает", — сообщила украинская разведка.

По предварительным данным, партизанскую войну устроили представители украинского движения сопротивления Мелитополя. Вражеские подразделения до этого времени не смогли установить и отыскать лиц, причастных к уничтожению российских военных.

Напомним, что жители временно оккупированного Мелитополя продолжают жить повседневной жизнью, даже несмотря на наличие в городе большого количества российских военных. Далеко не все из вражеских солдат соглашаются выполнять преступные приказы российских властей — по меньшей мере, 70 человек отказались выполнять приказы своего командования, поскольку поняли, что воевать против Украины им не хочется.