Россияне запустили новый фейк про Николаев: "Такого бреда не слышали даже от Жириновского"

Ситуация в регионе под контролем ВСУ

Про Николаев, который российские оккупационные войска обстреливают ракетами издалека, пропаганда рф запустила новый фейк. Якобы город окружен.

В региональном Телеграм-канале "Новости Николаевщины" уже посмеялись с этого заявления, отметив, что "такой бредятины мы не слышали даже от Жириновского".

Они напоминают, что ВСУ надежно защищают город, а россияне могут только бомбить. Согласно карте военных действий Николаев не находится вплотную к оккупированным россией территориям Херсонской области.

Карта боевых действий на юге Украины на 14 апреля

Отметим, что в Николаеве ночью сообщали о взрывах, также "горячо" было в окрестностях Херсона — сообщали о зареве и детонациях в районе Чернобаевки.

Отметим, что слухи о якобы осаде и большом количестве военной техники вокруг Николаева распространяются не впервые. Вызвать панику уже пытались около недели назад.

Согласно последним картам боевых действий, обстрелы Николаева ведутся с оккупированной части Херсонщины, которую украинские войска начали освобождать. Российская армия пытается атаковать, но безуспешно.