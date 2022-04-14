Укр

Россияне запустили новый фейк про Николаев: "Такого бреда не слышали даже от Жириновского"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Остаток снаряда после обстрела Николаева в начале апреля Новость обновлена 14 апреля 2022, 08:17
Остаток снаряда после обстрела Николаева в начале апреля

Ситуация в регионе под контролем ВСУ

Про Николаев, который российские оккупационные войска обстреливают ракетами издалека, пропаганда рф запустила новый фейк. Якобы город окружен.

В региональном Телеграм-канале "Новости Николаевщины" уже посмеялись с этого заявления, отметив, что "такой бредятины мы не слышали даже от Жириновского".

Они напоминают, что ВСУ надежно защищают город, а россияне могут только бомбить. Согласно карте военных действий Николаев не находится вплотную к оккупированным россией территориям Херсонской области.

Карта боевых действий на юге Украины на 14 апреля
Карта боевых действий на юге Украины на 14 апреля

Отметим, что в Николаеве ночью сообщали о взрывах, также "горячо" было в окрестностях Херсона — сообщали о зареве и детонациях в районе Чернобаевки.

Отметим, что слухи о якобы осаде и большом количестве военной техники вокруг Николаева распространяются не впервые. Вызвать панику уже пытались около недели назад.

Согласно последним картам боевых действий, обстрелы Николаева ведутся с оккупированной части Херсонщины, которую украинские войска начали освобождать. Российская армия пытается атаковать, но безуспешно.

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#Николаев #Война #Фэйк
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