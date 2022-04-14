Россияне запустили новый фейк про Николаев: "Такого бреда не слышали даже от Жириновского"
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Ситуация в регионе под контролем ВСУ
Про Николаев, который российские оккупационные войска обстреливают ракетами издалека, пропаганда рф запустила новый фейк. Якобы город окружен.
В региональном Телеграм-канале "Новости Николаевщины" уже посмеялись с этого заявления, отметив, что "такой бредятины мы не слышали даже от Жириновского".
Они напоминают, что ВСУ надежно защищают город, а россияне могут только бомбить. Согласно карте военных действий Николаев не находится вплотную к оккупированным россией территориям Херсонской области.
Отметим, что в Николаеве ночью сообщали о взрывах, также "горячо" было в окрестностях Херсона — сообщали о зареве и детонациях в районе Чернобаевки.
Отметим, что слухи о якобы осаде и большом количестве военной техники вокруг Николаева распространяются не впервые. Вызвать панику уже пытались около недели назад.
Согласно последним картам боевых действий, обстрелы Николаева ведутся с оккупированной части Херсонщины, которую украинские войска начали освобождать. Российская армия пытается атаковать, но безуспешно.