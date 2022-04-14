Сумщина снова под ударом: россияне обстреляли украинское село у границы

Куда прилетел российский снаряд, пока не известно.

Российские оккупанты на 50-й день войны в Украине обстреляли украинское село, которое находится недалеко от границы со страной-агрессором.

Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, оккупанты нанесли удар по селу Большая Писаревка, граничащую с Гайворонским районом Белгородской области РФ.

Большая Писаревка на границе с россией подверглась обстрелам

Дмитрий Живицкий отметил, что снаряд по селу прилетел с российской стороны, все остальные подробности он пообещал обнародовать позже.

Напомним, что российская армия начала отступать из Сумской области с субботы, 3 апреля. Оккупанты выводили свою разбитую технику колоннами, а местами наблюдались скопления, связанные с необходимостью россиян прикрыть отступление своих "недобитков", которые ВСУ вместе с терробороной прогнали из Киевщины через всю Черниговскую область.

Ранее "Телеграф" сообщал, во что российская агрессия превратила областной центр Сумы. Также мы публиковали эксклюзивный фоторепортаж из Тростянца Сумской области.