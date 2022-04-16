Укр

Тела матери и сына нашли в завалах в освобожденном селе под Киевом: драматические фото

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Все больше тел достают, чтобы перезахоронить по-человечески Новость обновлена 16 апреля 2022, 07:58
Все больше тел достают, чтобы перезахоронить по-человечески

Сколько же еще украинцев похоронены под обломками?

Зверства российских военных в Украине не забудутся десятилетиями. Хотя оккупанты уже пару недель как отступили из Киевской области, под завалами до сих пор находят тела их жертв.

Еще два тела нашли в маленьком селе Вабля Киевской области, — свидетелем эксгумации стал корреспондент "Телеграфа".

Как известно, российские военные вошли на Киевщину и обосновались на северо-западе от Киева еще в первые же дни вторжения. Одним из оккупированных населенных пунктов стало и село Вабля.

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Оно находится между Бородянской и Макаровым, и в нем жило всего несколько сотен человек.

Село Вабля на карте (зеленым выделены освобожденные территории)
Село Вабля на карте (зеленым выделены освобожденные территории)

Среди прочих жила там и женщина с сыном. Дома в их районе сильно пострадали от обстрелов, и оккупанты так буйствовали, что повреждения не успевали сразу осматривать.

Так и получилось, что тела их достали из-под завалов дома только 14 апреля, — через уже много дней после выхода россиян из области.

От отдельных домов вообще ничего не осталось после визита "русского мира"
От отдельных домов вообще ничего не осталось после визита "русского мира"
Пострадали целые улицы
Пострадали целые улицы
Люди местами до сих пор находятся под обломками
Люди местами до сих пор находятся под обломками
Все больше погибших достают из-под завалов
Все больше погибших достают из-под завалов
Жертвы россиян наконец будут достойно похоронены
Жертвы россиян наконец будут достойно похоронены
Целые населенные пункты стали местом преступления
Целые населенные пункты стали местом преступления
Там, где когда-то была жизнь, сейчас сплошные руины и пустошь
Там, где когда-то была жизнь, сейчас сплошные руины и пустошь

Фото: Евгений Завгородний, "Телеграф"

Несмотря на все ужасы, о которых известно, впереди украинцев ждет еще очень много неприятных открытий, — в одном только Мариуполе счет погибших пошел уже на десятки тысяч.

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