Тела матери и сына нашли в завалах в освобожденном селе под Киевом: драматические фото
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Сколько же еще украинцев похоронены под обломками?
Зверства российских военных в Украине не забудутся десятилетиями. Хотя оккупанты уже пару недель как отступили из Киевской области, под завалами до сих пор находят тела их жертв.
Еще два тела нашли в маленьком селе Вабля Киевской области, — свидетелем эксгумации стал корреспондент "Телеграфа".
Как известно, российские военные вошли на Киевщину и обосновались на северо-западе от Киева еще в первые же дни вторжения. Одним из оккупированных населенных пунктов стало и село Вабля.
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Оно находится между Бородянской и Макаровым, и в нем жило всего несколько сотен человек.
Среди прочих жила там и женщина с сыном. Дома в их районе сильно пострадали от обстрелов, и оккупанты так буйствовали, что повреждения не успевали сразу осматривать.
Так и получилось, что тела их достали из-под завалов дома только 14 апреля, — через уже много дней после выхода россиян из области.
Фото: Евгений Завгородний, "Телеграф"
Несмотря на все ужасы, о которых известно, впереди украинцев ждет еще очень много неприятных открытий, — в одном только Мариуполе счет погибших пошел уже на десятки тысяч.
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