ТВ оккупантов в Херсоне: людям уже рассказывают о "биологическом оружии" Украины

россия дезинформирует мир о том, что в Украине разрабатывают биологическое оружие

В украинском городе Херсон, являющимся единственным областным центром Украины, который нацистам из россии удалось захватить, оккупанты полностью отключили мобильную связь и запустили трансляцию 24 российских телеканалов. Подавляющее большинство эфиров транслирует российскую пропаганду и лживые сюжеты. В частности, на телеканале "Херсон 24" россияне показывают новости о биологическом оружии, якобы производимом в американских лабораториях в Украине.

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Информация о новом витке прокремлевской пропаганды распространяется в сети.

Скриншот с РосТВ, который транслирует фейки в Херсоне

"В Херсоне россияне запустили свой телеканал. Рассказывают о "биологическом оружии" в Украине", — говорится в тексте публикации.

Следует напомнить, что Херсон находится в оккупации российской федерацией с 1 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские захватчики устроили "тихий" террор в Херсоне: местные начали массово исчезают, в моргах находятся сотни трупов мирных жителей города, которые просто скопом лежат на полу.