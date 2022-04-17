"Мы не мученики, мы борцы": в Мариуполе погибла женщина-медик, просившая деблокировать город (видео)

У Елены Кушнир остался маленький сын

В блокадном Мариуполе, который уже несколько недель находится в состоянии гуманитарной катастрофы, во время исполнения обязанностей погибла военная медик Елена Кушнир. Будучи старшим сержантом Нацгвардии, украинка осталась помогать побратимам и гражданскому населению, за что, в итоге, и отдала жизнь.

Информация о гибели украинки появилась на Facebook-странице журналистки Татьяны Даниленко 16 апреля.

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В первые же дни полномасштабного вторжения России в Украину Елена Кушнир понесла тяжелую потерю — на войне погиб ее любимый человек. Очевидно, боясь за жизнь сына, женщина сделала все, чтобы его вывезли из города, уже осаждавшего оккупантов. К сожалению, увидеть своего ребенка ей больше не суждено.

При этом Кушнир не был тем человеком, который просил кого-то о жалости. В переписке с подругой она подчеркивала, что не нуждается в подобном чувстве от других людей.

"Не жалею. Я военная, я медик и я украинка", — говорила она знакомой.

Скрин переписки Елены с подругой

Также Кушнир известна многим украинцам, как медик, которая обращалась с просьбой деблокировать город и рассказывала об ужасах, с которыми местным жителям приходится сталкиваться каждый день. При этом она опять же просила реальной помощи, а не сочувствия.

"Нет возможности хоронить людей. И доставать людей из-под завалов. Деблокируйте Мариуполь. Город, который воевал за всю страну восемь лет и воюет теперь. Мы не мученики, мы борцы. Но сейчас нуждаемся в помощи всей Украины", — звучало в ее обращении.

Как отметила Татьяна Даниленко, сейчас на территории Мариуполя может находиться около сотни женщин, военных. У всех есть проблемы с доступом к воде и элементарным средствам гигиены.

Напомним, что силы врага и защитников Мариуполя значительно отличаются. По последним данным, украинских воинов в городе по меньшей мере в шесть раз меньше, чем оккупантов, и это оказывает значительное влияние на возможность ВСУ держать удар.

При этом они все равно не покидают город и не складывают оружие. Хотя россияне делают все, чтобы "взломать" Мариуполь. Из последних издевательств над местными принуждение расчищать улицы от трупов и завалов за еду.