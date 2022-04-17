Глава Сумщины сбежал, когда в область вторглись россияне? Разгорается громкий скандал

Два высоких чиновника региона обвинили друг друга в дезертирстве и трусости, один из них — губернатор Сумщины

Вышедшее в "Украинской правде" интервью с главой Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрием Живицким вызвало настоящий скандал в местной власти, правда, пока только в социальных сетях.

Отвечая на вопросы журналистов, глава ОВГА подверг критике мэра Тростянца Юрия Бову, заявив, что "глава общины и руководство в первый же день оставили город, и он был полностью оккупирован".

Мэр Тростянца Юрий Бова, в свою очередь, обвинил в дезертирстве самого Дмитрия Живицкого, по его словам, бросившего регион и уехавшего в Тернопольскую область.

"Телеграф" разбирался в деталях скандала.

Мэр Тростянца недоволен

В своем интервью "УП" Дмитрий Живицкий представил Сумщину регионом, который первым встретил оккупантов, а жители были одними из первых, кто организовал сопротивление противнику, в основном двигавшемуся дальше на Киев.

При этом глава ОВГА "прошелся" по местным властям, заявив, что главы Краснопольской и Тростянецкой ОТГ бросили свои города, при этом отдельно отметив, что глава Тростянца Юрий Бова не согласовывал с ним свой выезд.

Это оскорбило самого Юрия Бову, разместившего в своем Facebook пост, в котором он выразил возмущение заявлением Дмитрия Живицкого, заявив, что считал последнего другом, несмотря на то, что Живицкий:

- заставлял вернуться его в оккупированное здание горсовета;

- организовал против него некую провокацию с полицией и СБУ после того, как Бова на 5 часов остался без связи из-за разрядившегося телефона (впрочем, Бова не указал, что это была за провокация);

- не помог с эвакуацией мирных жителей Тростянца, в чем помогал глава Недрыгайловской ОТГ Константин Волков, предоставивший 4 автобуса для сотен эвакуированных

- губернатор полностью провалил подготовку территориальной обороны области, например, не помог с ее созданием в Тростянце, о чем сам Бова просил в начале февраля, а Охтырская ТРО получила аварийное здание, которое им своими силами пришлось приводить в порядок.

Мэр Тростянца Юрий Бова

Но главное, мэр Тростянца Юрий Бова заявил, что сам Дмитрий Живицкий бежал от российского нашествия в Тернопольскую область.

Все это глава Тростянецкой ОТГ связал с попытками пророссийских сил в городе снять его с поста мэра.

Сам глава сумской ОВГА Дмитрий Живицкий пока что эти заявления никак не прокомментировал.

Свой пост оставили оба, где были – неизвестно

Любопытно, что, по словам обоих участников скандала, свои рабочие места во время российского вторжения в Сумскую область бросили они оба, что официально признают сами.

Так, Юрий Бова в списке претензий к главе ОВГА указал, что тот заставлял его вернуться в оккупированное здание горсовета, то есть ранее он его явно бросил.

Дмитрий Живицкий, в свою очередь, в интервью "УП" заявил, что примерно в 12 часов дня 24 февраля, в то время, как напротив центрального входа в здание ОГА стояли российские войска, он со своими подчиненными вышел через другой вход.

Ни мэр Тростянца, ни глава Сумской ОВГА так и не уточнили, где, собственно говоря, они находились во время оккупации и боевых действий на территории области.

О возможном местонахождении Дмитрия Живицкого еще 16 марта писал на своей странице в Facebook экс-глава Сумского облсовета, ныне офицер 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Семен Салатенко.

"Господин Живицкий, может, хватит отсиживаться в городе Чортков (город в Тернопольской области — ред.), на улице Заводской, 2, может, хотя бы начнете отрабатывать свой орден? Наша Сумщина героически борется с врагом, а вы где? Кстати, господин Бова, мэр Тростянца, случайно не с Вами? Там его город уничтожают и людей расстреливают на улицах, не хочет ли он возглавить борьбу за его освобождение? Нет? Ошибаюсь?", — обратился к чиновникам Салатенко.

Правда, доказательств своему утверждению Семен Салатенко не привел.

Город Тростянец пробыл под оккупацией рф более месяца, после своего ухода агрессоры оставили разрушенные дома и инфраструктуру, а жители страдали от нехватки воды и пищи.