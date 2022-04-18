"Эвакуируйтесь, пока не поздно!": жителей Луганщины призывают спасти свои жизни и облегчить работу силовикам
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Власти Луганщины призывают местных жителей не искушать судьбу и эвакуироваться
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призывает жителей области эвакуироваться, так как в течение недели существует высокая угроза усиления боевых действий в рамках ожидаемого российского наступления на Донбассе.
Об этом Гайдай написал на своей странице в соцсети Фейсбук.
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"Следующая неделя может быть тяжелой. Может быть последней, когда у нас еще есть шанс Вас спасти", — написал глава ОВА.
Говоря о вероятном наступлении российских войск, Гайдан отметил: "Как это случится? Наверное, по-фашистски традиционно утром, когда Вы откроете глаза в бомбоубежище от ужасного грохота".
Он также подчеркнул, что ВСУ готовы встретить россиян, однако то, как быстро справятся украинские воины с российским нашествием, в том числе зависит от гражданских.
Глава ОВА отметил, что в минувшее воскресенье посетил Лисичанск и остался в шоке от общения с местными жителями, которые отказываются эвакуироваться:
"Пересидим". Что пересидим? Ковровую бомбардировку? Дети смогут справиться психологически с тем, что смогут увидеть?
Это упрямство? Это НЕответственность? Вы готовы добровольно погибнуть?
Никакого разборчивого ответа не услышал.
"Как-то будет"
Уже есть Мариуполь.
Не ходите далеко – наши Рубежное, Попаснае и Горскае громада – это тот самый Мариуполь!!!
Решение за Вами.
Те, кто каждый день рискует, уже на грани.
Пустой эвакуационный автобус – это пренебрежение к жизни полицейского, спасателя, волонтера и многих других.
Видели новое Северодонецкое кладбище? Увеличивается каждый день…
Мы не хотим копать могилы, мы хотим жить и развиваться!
Примите это решение.
Эту неделю может многое решить".
Напомним, что после отступления из Киевской, Черниговской и Сумской областей российские оккупанты не оставляют попыток взять Донбасс. Судя по данным карт, вражеская армия продолжает атаковать Рубежное, Попасную и Марьинку, обстреливая из артиллерии населенные пункты и позиции на востоке страны. Оккупанты также пытались атаковать со стороны Изюма в сторону Славянска и Барвенкового.
Ранее "Телеграф" сообщал, что битвы за Донбасс избежать не удастся.