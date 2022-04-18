Мариуполь будет деблокирован: глава разведки сделал громкое заявление

Глава ГУР считает, что украинские защитники будут держаться до последнего

Бои в Мариуполе продолжаются уже 54 дня, город почти все это время находится в блокаде, большинство зданий разрушено, часть гражданского населения погибла — их тела остаются на улицах. Электричества, воды и газа нет уже несколько недель. Все это время украинские защитники продолжают оборону города и не сдаются врагу.

Про деблокаду оккупированного Мариуполя в прямом эфире национального телемарафона заявил глава украинского управления разведки Кирилл Буданов. Он отметил, что украинские защитники не оставят позиции: "Наши защитники не сдадутся и будут обороняться до последнего. Мариуполь будет деблокирован и освобожден".

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Буданов отметил, что группировка, которая штурмует город, остается такой же по количеству. Росвойска торопятся, чтобы получить хоть какое-то тактическое преимущество, считает глава ГУР.

Он сравнил предложение российского Минобороны о сдаче для украинских военных в Мариуполе с трагедией в Иловайске в 2014 году, когда выходящих из котла расстреливали.

Ранее "Телеграф" публиковал последние карты боев в Мариуполе в сравнении — кроме завода "Азовсталь" в городе фиксируют вероятные очаги сопротивления украинских военных.

Также советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что для деблокады Мариуполя нужно тяжелое вооружение, его могут применить непрямым способом, а для "обмена" города.