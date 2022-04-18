Житомирщина: в Овруче разбирают завалы центра занятости, 8 населенных пунктов – разминированы
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В освобожденной от российских оккупантов Житомирщине разминировали уже 8 населенных пунктов и перешли к процессу восстановления зданий и инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
В частности, в Овруче и пгт Городок устанавливают окна в жилых домах. В селах Черняхов, Раковщина, Ризня, Малиновка и Юровка восстанавливают крыши и кровли.
"Также в Овруче разбирают завалы уничтоженного центра занятости", — отметил Тимошенко.
Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что дорожники очистили 102 км Житомирской трассы.