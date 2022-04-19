Укр

70-летняя женщина неделю автостопом ездила в Бучу, чтобы найти тело сына. И нашла (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Надежда Трубчанинова похоронила сына Новость обновлена 19 апреля 2022, 23:02
Надежда Трубчанинова похоронила сына

Женщина потеряла на войне самое ценное

Российские оккупанты убили более 300 мирных жителей в Буче. Там же погиб и сын 70-летней Надежды Трубчаниновой.

Историю женщины рассказал фотограф издания AP Родриго Абд в Instagram.

Надежда, которая пережила оккупацию, каждый день на протяжении многих дней автостопом ездила в Бучу из своего села в поисках тела сына. В итоге женщина нашла его тело, а похороны состоялись в субботу, 16 апреля.

По информации censor.net, 48-летнего Вадима Трубчанинова российские оккупанты убили в Буче 30 марта.

"Надежда потратила больше недели, пытаясь вернуть сына домой для надлежащего захоронения. Наконец она похоронила его", — сообщил Родриго, прикрепив душераздирающие кадры с похорон.

Напомним, россия не признает злодеяний своих солдат в Буче и других городах Киевской области, называя все "фейком". Более того, кровавый диктатор владимир путин наградил подразделения, которые базировались в Буче. В россии также "объяснили", почему не хотят, чтобы расследованием "резни в Буче" занимались на международном уровне. К слову, город очистили от разбитой военное техники и его теперь не узнать.

Теги:
#Украина #Россия #Буча #Война с Россией
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