Арестович предрек оккупантам будущее в Мелитополе: "Добро пожаловать в ад"
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В Мелитополе украинские патриоты уже ликвидировали десятки российских захватчиков.
Во временно оккупированном Мелитополе продолжают гибнуть оккупанты. Украинская разведка установила, что за более чем три недели в оккупированном городе погибли более 70 российских военных.
Эти данные подтвердил и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.
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"У большинства ножевые и огнестрельные ранения. Кто-то "ловит" ночные патрули. Если эти данные представляет Генеральная разведка Украины, то это не само собой происходит",– сказал Алексей Арестович.
Советник главы ОП добавил, что российским захватчикам не стоило ничего другого и ожидать, так будет в каждом оккупированном городе.
"Если уже пришли, то получайте. Добро пожаловать в ад", – подытожил советник.
Напомним, что жители временно оккупированного Мелитополя продолжают жить повседневной жизнью, даже несмотря на наличие в городе большого количества российских военных.
Мирные граждане много раз выходили на митинги против российских захватчиков. Буквально голыми руками пытались остановить вооруженных оккупантов.