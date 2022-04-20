Арестович предрек оккупантам будущее в Мелитополе: "Добро пожаловать в ад"

В Мелитополе украинские патриоты уже ликвидировали десятки российских захватчиков.

Во временно оккупированном Мелитополе продолжают гибнуть оккупанты. Украинская разведка установила, что за более чем три недели в оккупированном городе погибли более 70 российских военных.

Эти данные подтвердил и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

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"У большинства ножевые и огнестрельные ранения. Кто-то "ловит" ночные патрули. Если эти данные представляет Генеральная разведка Украины, то это не само собой происходит",– сказал Алексей Арестович.

Советник главы ОП добавил, что российским захватчикам не стоило ничего другого и ожидать, так будет в каждом оккупированном городе.

"Если уже пришли, то получайте. Добро пожаловать в ад", – подытожил советник.

Напомним, что жители временно оккупированного Мелитополя продолжают жить повседневной жизнью, даже несмотря на наличие в городе большого количества российских военных.

Мирные граждане много раз выходили на митинги против российских захватчиков. Буквально голыми руками пытались остановить вооруженных оккупантов.