Укр

"Какой рейх, такие и гауляйтеры": В Бердянске мэр-коллаборант назначил своим заместителем дворника (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Новый заместитель "мэра" Бердянская Никита Самойленко Новость обновлена 20 апреля 2022, 16:05
Новый заместитель "мэра" Бердянская Никита Самойленко

А так называемый "мэр" Бердянска, как утверждают в сети, привлекался к ответственности за педофилию.

Во временно оккупированном Бердянске, где недавно разнесли вражеский боевой корабль "Саратов", местные коллаборанты начали сотрудничать с оккупантами и получили за это должности в незаконных органах власти. Именно так дворник Никита Самойленко получил должность "заммэра".

Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в Запорожской областной военной администрации.

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Отмечается, что так называемый мэр Бердянска Александр Сауленко, которого Офис генпрокурора подозревает в коллаборационной деятельности, назначил своим заместителем по архитектуре Никиту Самойленко — мужчину, который до этого работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс".

Известно, что Самойленко себя позиционирует как творческую личность и утверждает, что видит узоры во сне и разговаривает с камнями. Почти сразу после того, как Бердянск был оккупирован, он добровольно перешел на сторону оккупантов и начал сотрудничество с ними.

В Запорожской ОВА отмечают, что сейчас на новоиспеченного "заместителя" положили подготовку к 9 мая — он украшает клумбы и красит бордюры в Бердянске.

Реакция сети на это назначение не заставила долго себя ждать. Граждан не сильно поразил выбор оккупантов, ведь для них назначать на высокие должности некомпетентных людей далеко не впервые. Пользователи добавили, что сам так называемый мэр Бердянска имел судимость за педофилию, причем групповую, потому то, что назначили его заместителем дворника, вообще никого не удивляет.

Напомним, что российская армия оккупировала Бердянск 27 февраля. После чего вражеские войска заняли все административные здания. Городские власти вынужденно покинули здание исполкома и сейчас продолжают свою работу удаленно.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Бердянск #Колаборанти
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