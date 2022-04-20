"А что оставалось делать?" На Киевщине мужчина угнал российский "Урал" и передал ВСУ

Житель села помог ВСУ, совершив героический поступок.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов стала известна история жителя Иванков Виталия Оноприенко, который украл у россиян грузовик, забитый боеприпасами.

Историю героя рассказали журналисты currenttime.tv.

Оноприенко встретил войну уже 26 февраля. Он хотел присоединиться к украинским солдатам, которые вели бой в его селе, однако те отказали ему, ведь у них не было лишнего автомата для Виталия. Они посоветовали Оноприенко раздобыть оружие самостоятельно. Виталий нашел "Урал", сел за руль и вывез машину с боеприпасами в местный лес, проехав блокпост оккупантов. Когда Иванков освободили, герой передал машину ВСУ.

Военные сказали ему: "Спасибо". Виталий отшучивался: "Да берите, ребята, мне она не нужна".

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Не все истории про героев заканчиваются счастливо. Украинский защитник, пилот Дмитрий Чумаченко защищал Украину в войне против россии и отдал свою жизнь, спасая украинцев.

Лейтенант Виталий Сапило вместе со своим экипажем танка обезвредил три десятка единиц вражеской техники, однако его машину подбили с воздуха.