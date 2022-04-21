На Херсонщине оккупанты "взяли в заложники" целое село: что известно

Вражеские солдаты продолжают "кошмарить" местное население

В Херсонской области, где активизировалась подготовка к незаконному референдуму, российские войска пытаются навязывать свои "правила игры" местным жителям. Так, в Золотой Балке сельчанам перекрыли возможность въезда-выезда в населенный пункт.

Об этом стало известно из свежей сводки Генштаба ВСУ от 21 апреля.

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Пока сообщается, что жителей Золотой Балки созвали на специальные сборы, где объявили, что на неопределенный срок возможность покинуть село отменяется. При этом риторика оккупантов весьма ужесточилась — людей припугнули вероятным расстрелом. Устроить подобную кровавую расправу российские войска пообещали в случае, если ВСУ начнут контрнаступление или же обстреляют позиции российских войск.

Отмечается, что на территории села захватчики выборочно проводят обыски. Продолжается обход домохозяйств в целью разведки.

Также в Генштабе отметили, что, вероятней всего, в Херсонской области россияне попытаются объявить "мобилизацию" — принудительно собрать людей в качестве "пушечного мяса", чтобы бросить их на передовую фронта.

Тем не менее многие жители Херсонщины говорят, что общий дух населения сломить не удалось. И пусть даже часть области временно оккупирована, большинство людей по-прежнему придерживается проукраинских взглядов.

Также "Телеграф" писал, что жителям самого Херсона стоит быть предельно осторожными — рядом с городом враг установил новое оружие, которым могут обстреливаться любые объекты инфраструктуры.