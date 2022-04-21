Хоронит маму в 10 лет: в Буче прощаются с жертвами россиян (фото)

Точное количество жертв российских солдат еще предстоит установить, но уже известно, что от их рук погибли тысячи людей в Украине

Киевская область все еще оправляется от трагедии, которую принесла российская армия — расчищаются улицы от сгоревших остовов техники, разбираются завалы, а тела мирных граждан погибших от действий агрессора предают земле.

В сети опубликовали кадры, сделанный фотографом Эмилио Моренатти (Emilio Morenatti, AP). Иностранный фотокорреспондент запечатлел как десятилетний мальчик Вова прощается с матерью на кладбище в Буче. Ее звали Марина.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Количество тел, найденных в Буче — наибольшее в Киевской области. Только в этом пригороде столицы нашли более 350 жертв войны с россией.

На местном кладбище — все больше свежих могил.

Большее количество украинцев, погибших в Буче, были убиты оккупантами из огнестрельного оружия. Многие тела еще предстоит опознать, чтобы родные могли похоронить их достойно. Часто — во второй раз, ведь российские солдаты не давали проститься с погибшими и многие тела находятся или были извлечены из братских могил.

И хотя есть множество доказательств, что это российская армия устроила бойню в пригородах Киева, включая спутниковые снимки и видео, в самой рф отрицают военные преступления. Якобы из-за вероятной предвзятости они отказались от проведения международного расследования. Тем временем подразделение, совершавшие эти зверства, наградили за "героизм".