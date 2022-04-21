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Часть Донбасса может остаться без пропитания: горят пожары, оккупанты громят склады

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Захватчики нещадно разрушают жилые дома Новость обновлена 21 апреля 2022, 09:20
Захватчики нещадно разрушают жилые дома

Россиянам нет дела до возможного голода среди мирного населения

В Луганской области, которая является одной из самых горячих линий фронта, российские военнослужащие начали обстреливать важнейшую инфраструктуру городов — склады с продуктами. Ни одного подобного сооружения не осталось целого на территории Северодонецка. Также в других населенных пунктах продолжается регулярная пальба по жилому сектору.

Подробности прозвучали от главы Луганской областной военной администрации Леонида Гайдая.

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Чиновник говорит, что из-за постоянных обстрелов инфраструктура городов и сел Донбасса постоянно подвергается разрушениям.

Из-под завалов в Новодружеске и Рубежном было спасено пять человек, многоквартирные дома пострадали от прилетевших снарядов и последующих пожаров. Жить на их территории, к слову, больше невозможно.

Самые горячие точки Луганщины
Самые горячие точки Луганщины

Северодонецк уже ощутимо подбирается к продуктовому коллапсу — здесь оккупанты разбили каждый из существующих складов с продовольствием. Многие оставшиеся жители питаются едой, которую получают от волонтеров из "гуманитарки".

Также Сергей Гайдай подчеркнул, что различные пожары возникают на территории Луганщины в различных точках населенных пунктов. Страдают и недвижимость, и транспорт — регулярно приходится тушить пожары.

Напомним, что жестокие бои так же ведутся в районе Кременной, о захвате которой ранее отчитывались российские пропагандисты. Однако, по словам Алексея Арестовича, такие сообщения далеки от правды, ведь наши ВСУ проворачивают невероятные операции.

Также "Телеграф" рассказывал, что россияне не гнушаются отправлять на войну даже несовершеннолетних. При этом мобилизация детей идет на оккупированном Донбассе, а не в самой рф.

Теги:
#Украина #Россия #Луганская область #Война #Донбасс
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