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"Путина - на кол или повесить": бабушки из Краматорска рассказали об ужасах войны, которые они переживают

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Краматорск потерпает от вражеских обстрелов Новость обновлена 21 апреля 2022, 23:13
Краматорск потерпает от вражеских обстрелов

При этом уезжать из города бабушки не планируют.

Город Краматорск в Донецкой области страдает от вражеских обстрелов, из-за чего гибнут люди. Очень долго мирные жители будут помнить трагедию на местном вокзале, по которому оккупанты ударили "Точкой У" и другие обстрелы города.

Корреспонденту "Телеграфа" удалось пообщаться с местными жительницами, которые рассказали о жизни под обстрелами.

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"Мы дома. Нам некуда идти, да по состоянию здоровья мы уже не можем никуда перебраться. Хоть сложно и трудно, но будет как будет. Сказать, что нам страшно — это ничего не сказать. Бахкает среди ночи часто, и днем. Без конца стреляют, без конца взрывы. Без конца напряжение, сердечные приступы, все болезни обостряются", — говорит женщина почтительного возраста.

Проблемы в Краматорске возникли и с продовольствием. Женщина говорит, что магазины, в основном, все по закрывались. На рынке цены возросли в три раза, точно такая же ситуация и в последнем открытом в микрорайоне продуктовом киоске.

Приблизительно такая же ситуация в городе и с аптеками — в окрестностях они закрылись, да и денег на таблетки местным жителям не хватает.

При этом, уезжать из города женщина не собирается.

"Это наш город, наша земля. Нам страшно, кровь в жилах стыла, когда школу разбили. Но куда мы пойдем? Кому мы нужны? Нам некуда отступать, это наша земля", — говорит она.

Во всем случившемся местные жители винят только кровавого диктатора владимир путин. Однако, они очень боятся, что ему удастся избежать наказания.

"Его хоть завтра повесь и все будет понятно. Все одобрили бы", — говорит жительница Краматорска. А ее подруга в этот момент говорит, что на кол бы его посадила в Киеве на площади, чтобы он мучался за всех убитых людей.

Напомним, что корреспондент "Телеграфа" побывал на вокзале в Краматорске, по которому россияне ударили ракетой "Точка-У", пока там проходила эвакуация и находилось несколько тысяч человек. Сейчас вокзал уже не работает, а возле здания организовали своеобразный мемориал, — принесли детские игрушки и цветы.

Также мы показывали, что оккупанты сделали с Краматорском и Славянском за время войны.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Краматорск
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