Малышу приходилось закрывать уши, чтобы не слышал взрывов: как Черниговщина оживает после оккупации
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Многим детям пришлось пережить захват их поселков русскими войсками
Чернигов — один из первых городов в Украине, потерпевший большие разрушения из-за атак россиян. С начала войны русская армия его беспощадно обстреливала, а люди были вынуждены сидеть в подвалах, не имея ни воды, ни еды. После освобождения Киевской и Черниговской областей город и села в регионе постепенно оживают, сюда даже начинают возвращаться люди.
Об увиденном в репортаже рассказывает корреспондентка "Телеграфа", которая поехала туда вместе с волонтерской миссией.
Путь от Киева до Чернигова занимает более трех часов. Все из-за разбитой дороги, которая со всех сторон усеяна снарядами и уничтоженной техникой россиян. На обочинах можно увидеть кучу сваленной уцелевшей одежды оккупантов и разбросанных остатков пайков. Поля вокруг до сих пор опасны, ведь спасатели еще не очистили всю местность.
Доехать до города, а особенно до небольших населенных пунктов, сейчас трудно, в том числе из-за взорванных мостов. Поэтому по дороге встречаем только несколько волонтерских машин с красными крестами и машины с надписями "молоко" и "хлеб". Как потом рассказывали местные, в Чернигове до сих пор проблемы с продуктами, не везде есть свет и вода.
Уже на подъезде к городу видно, что здесь шли ожесточенные бои и ужасные обстрелы: некоторые дома разрушены прямо к фасаду, от многих остались только заборы с уже традиционными надписями "дети" и "мирные люди".
Уничтожены целые районы — развалившиеся многоэтажки, разрушенный университет и воинская часть, в которой пригодно для жизни только одно здание.
"У нас были постоянные обстрелы день за днем. Мы выдержали несколько недель, а потом с семьей уехали, потому что горели дома, мы боялись. А когда выехали — как раз попали и в наш дом. Он полностью уничтожен. Остались только обгоревшие стены. Пол жизни уничтожено за несколько секунд…",- рассказывает местный житель Александр, показывая фото того, что осталось от его дома: только куча мусора и обугленные кирпичные стены.
Сейчас его семью приютили в селе чужие люди, сам Александр потерял не только дом, но и работу. Таких, как он в городе много, ведь оккупанты беспощадно обстреливали город, полностью окружив его.
Выезжать из города почти невозможно, помогали военные и полиция Чернигова.
По словам мэра Чернигова Владислава Атрошенко, по приблизительным данным, было убито около 700 мирных жителей, и еще 40 пропали без вести. Цифры могут изменяться, ведь поиски погибших продолжаются. Но уже сейчас на местном кладбище готовят новые участки для захоронений.
Досталось также и окрестным селам. Там, как говорят местные, вообще нечего было есть, и было много женщин с совсем маленькими детьми, которые прятались по холодным погребам.
"Со стороны леса у нас здесь стояли россияне, кадыровцы и буряты. Они обстреливали дома, хотя знали, что там находились люди. У меня окна вылетели от авиаудара. Вокруг ездили танки, было очень страшно. Стреляли из "градов", а у меня десятимесячный малыш. Закрывала ей уши, чтобы не слышала. Мы так постоянно бегали к погребу, однажды бежали и даже осколок от снаряда попал в капюшон. Снаряды до сих пор лежат на улицах",- говорит Алина, жительница села Трисвяцкая Слобода, что Черновицкой области.
Говорит, что уехать возможности не было, поэтому приходилось постоянно искать где спрятаться.
"В первый же день российские солдаты зашли и сразу убили восьмерых мужчин. Самый страшный день был, когда взорвали нефтебазу. Было впечатление, что горят все дома, все было в огне и дыме",- продолжает подруга Алины Юлия, тоже молодая мама, которая была под оккупацией вместе с ребенком.
Ели все, что придется, а когда еда кончилась, то пробовали ходить в один местный магазин прямо под обстрелами.
"Завозить что-то к нам начали только через месяц войны", — говорит Юлия.
В селе осталось много детей. В некоторых домах прятались уже украинские солдаты и теперь они вспоминают это как самое большое приключение.
"Им было холодно, поэтому я пригласил их к себе домой погреться. Кормили чем могли, а на следующий день, как они ушли, у нас рядом влетел снаряд", — рассказывает 14-летний Артем. Он стоит рядом с гуманитарной помощью, но кроме кукурузных палочек, шоколадок и розовой игрушки больше ничего не взял. Говорит, очень хотел сладкого все это время, а его не было. Теперь мечтает стать военным.
Несмотря на то, что Чернигов и область еще не являются безопасными регионами и могут быть мишенью для ракет, сюда понемногу уже начали возвращаться люди. Некоторые заклеивают выбитые окна пленкой, кто-то живет у соседей, если дом полностью разрушен.
"Нам напоминают, что обстрелы еще будут, но мы хотим быть дома", – говорит черниговчанка Марина. В ее дом также было попадание ракеты, но ее квартира уцелела. Сама она вернулась в город после ухода россиян и больше покидать его не планирует.
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