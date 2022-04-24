Малышу приходилось закрывать уши, чтобы не слышал взрывов: как Черниговщина оживает после оккупации

Многим детям пришлось пережить захват их поселков русскими войсками

Чернигов — один из первых городов в Украине, потерпевший большие разрушения из-за атак россиян. С начала войны русская армия его беспощадно обстреливала, а люди были вынуждены сидеть в подвалах, не имея ни воды, ни еды. После освобождения Киевской и Черниговской областей город и села в регионе постепенно оживают, сюда даже начинают возвращаться люди.

Об увиденном в репортаже рассказывает корреспондентка "Телеграфа", которая поехала туда вместе с волонтерской миссией.

Путь от Киева до Чернигова занимает более трех часов. Все из-за разбитой дороги, которая со всех сторон усеяна снарядами и уничтоженной техникой россиян. На обочинах можно увидеть кучу сваленной уцелевшей одежды оккупантов и разбросанных остатков пайков. Поля вокруг до сих пор опасны, ведь спасатели еще не очистили всю местность.

Оккупанты били по гражданским объектам, убивая мирных жителей

Доехать до города, а особенно до небольших населенных пунктов, сейчас трудно, в том числе из-за взорванных мостов. Поэтому по дороге встречаем только несколько волонтерских машин с красными крестами и машины с надписями "молоко" и "хлеб". Как потом рассказывали местные, в Чернигове до сих пор проблемы с продуктами, не везде есть свет и вода.

Уже на подъезде к городу видно, что здесь шли ожесточенные бои и ужасные обстрелы: некоторые дома разрушены прямо к фасаду, от многих остались только заборы с уже традиционными надписями "дети" и "мирные люди".

Уничтожены целые районы — развалившиеся многоэтажки, разрушенный университет и воинская часть, в которой пригодно для жизни только одно здание.

Разрушены целые районы

"У нас были постоянные обстрелы день за днем. Мы выдержали несколько недель, а потом с семьей уехали, потому что горели дома, мы боялись. А когда выехали — как раз попали и в наш дом. Он полностью уничтожен. Остались только обгоревшие стены. Пол жизни уничтожено за несколько секунд…",- рассказывает местный житель Александр, показывая фото того, что осталось от его дома: только куча мусора и обугленные кирпичные стены.

Сейчас его семью приютили в селе чужие люди, сам Александр потерял не только дом, но и работу. Таких, как он в городе много, ведь оккупанты беспощадно обстреливали город, полностью окружив его.

Выезжать из города почти невозможно, помогали военные и полиция Чернигова.

По словам мэра Чернигова Владислава Атрошенко, по приблизительным данным, было убито около 700 мирных жителей, и еще 40 пропали без вести. Цифры могут изменяться, ведь поиски погибших продолжаются. Но уже сейчас на местном кладбище готовят новые участки для захоронений.

Досталось также и окрестным селам. Там, как говорят местные, вообще нечего было есть, и было много женщин с совсем маленькими детьми, которые прятались по холодным погребам.

"Со стороны леса у нас здесь стояли россияне, кадыровцы и буряты. Они обстреливали дома, хотя знали, что там находились люди. У меня окна вылетели от авиаудара. Вокруг ездили танки, было очень страшно. Стреляли из "градов", а у меня десятимесячный малыш. Закрывала ей уши, чтобы не слышала. Мы так постоянно бегали к погребу, однажды бежали и даже осколок от снаряда попал в капюшон. Снаряды до сих пор лежат на улицах",- говорит Алина, жительница села Трисвяцкая Слобода, что Черновицкой области.

Жители благодарны волонтерам за помощь

Говорит, что уехать возможности не было, поэтому приходилось постоянно искать где спрятаться.

"В первый же день российские солдаты зашли и сразу убили восьмерых мужчин. Самый страшный день был, когда взорвали нефтебазу. Было впечатление, что горят все дома, все было в огне и дыме",- продолжает подруга Алины Юлия, тоже молодая мама, которая была под оккупацией вместе с ребенком.

Ели все, что придется, а когда еда кончилась, то пробовали ходить в один местный магазин прямо под обстрелами.

"Завозить что-то к нам начали только через месяц войны", — говорит Юлия.

Разбитые дома на Черниговщине сейчас повсюду

В селе осталось много детей. В некоторых домах прятались уже украинские солдаты и теперь они вспоминают это как самое большое приключение.

"Им было холодно, поэтому я пригласил их к себе домой погреться. Кормили чем могли, а на следующий день, как они ушли, у нас рядом влетел снаряд", — рассказывает 14-летний Артем. Он стоит рядом с гуманитарной помощью, но кроме кукурузных палочек, шоколадок и розовой игрушки больше ничего не взял. Говорит, очень хотел сладкого все это время, а его не было. Теперь мечтает стать военным.

14-летний Артем мечтает примерить военную форму

Несмотря на то, что Чернигов и область еще не являются безопасными регионами и могут быть мишенью для ракет, сюда понемногу уже начали возвращаться люди. Некоторые заклеивают выбитые окна пленкой, кто-то живет у соседей, если дом полностью разрушен.

"Нам напоминают, что обстрелы еще будут, но мы хотим быть дома", – говорит черниговчанка Марина. В ее дом также было попадание ракеты, но ее квартира уцелела. Сама она вернулась в город после ухода россиян и больше покидать его не планирует.