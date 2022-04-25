Есть жертвы: появились детали ракетного обстрела Винницкой области
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Враг пытается разрушить критическую инфраструктуру региона
Утром 25 апреля российские военные нанесли ряд ракетных ударов по объектам в Украине, — в частности, смертельный ракетный обстрел провели по Винницкой области. Пострадали населенные пункты Казатин и Жмеринка.
Об этом проинформировал руководитель местной областной военной администрации Сергей Борзов.
Отмечается, что в Винницкой области слышали сразу несколько взрывов. Позже стало известно, что российские оккупанты ударили ракетами по Жмеринка (40 км от Винницы) и Казатину (70 км от областного центра).
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"Враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры", — подчеркнул Борзов.
По его словам, есть жертвы и пострадавшие, однако все детали будут обнародованы позже.
Стоит заметить, что и Жмеринка и Казатин, — важные железнодорожные узлы Украины.
Как сообщал "Телеграф", утром 25 апреля нанесли ряд ударов именно по железнодорожным станциям в центральной и западной Украине.
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