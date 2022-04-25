Катастрофа в Мариуполе: женщин и детей принудительно вывозят в россию, мужчин оставляют "рабами"

Оккупанты стремятся захватить порт в Мариуполе

В Мариуполе, где интенсивные боевые действия идут два месяца и почти беспрестанно, российские оккупанты продолжают принудительно вывозить женщин и детей в россию и отчитываться о так называемой "помощи людям". А делается это исключительно для того, чтобы получить полный доступ к порту.

Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, с самого начала вторжения в город российская армия пытается завладеть Мариупольским портом, который является самым глубоким в Азовском море. В горсовете заблокированного города убеждены, что противник хочет обустроить там военную базу, поэтому лишние люди – женщины и дети – им там совсем не нужны.

Так, на Пасху оккупанты депортировали из Мариуполя в россию 149 граждан, среди которых 23 детей.

"Все срывы реальной эвакуации в Украину приводят к усилению депортации мариупольцев. Фактически, оккупанты не скрывают своих намерений — ограничить в количестве населения Мариуполя, расселить преимущественно в районе морского порта для обеспечения его обслуживания", — подчеркнул Андрющенко.

Самым большим цинизмом советник городского головы назвал то, что оккупанты раздают "гуманитарку" и отчитываются об этом в пропагандистских каналах, однако такой "помощи" населению не хватает вовсе.

"Особый цинизм — самоотчеты банановой республики о гуманитарной помощи, подачки мариупольцам. Напомню, в городе осталось около 100 тыс. человек. Официальные отчеты сателлитов оккупантов говорят, что вчера, в Большой праздник было роздано… 5650 продуктовых наборов. То есть, по одному набору 17,7 человека. Но как самый высокий уровень цинизма — 140 детских наборов", — резюмировал Андрющенко.

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Напомним, что городской голова Вадим Бойченко сообщил, что в настоящее время в Мариуполе в результате обстрелов погибли уже 20 тысяч мирных жителей. При этом в городе до сих пор остаются еще около 100 тысяч человек, которым оккупанты не дают возможности уехать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 20 километрах от Мариуполя спутник зафиксировал братскую могилу протяженностью в 300 метров. Вероятное место массового захоронения находится в селении Мангуш.