Укр

Спутники зафиксировали еще одно массовое захоронение у Мариуполя: длина составляет 200 метров

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
413
Оккупанты хоронят мариупольцев в траншеях Новость обновлена 25 апреля 2022, 19:59
Оккупанты хоронят мариупольцев в траншеях

Еще одно захоронение нашли в поселке Старый Крым

Недалеко от Мариуполя, где с начала войны погибли около 20 тысяч граждан, спутники зафиксировали третье место массового захоронения. Траншеи имеют длину 200 метров.

Об этом сообщают "Схемы", опираясь на данные спутниковых снимков Planet Labs.

Оперативно о войне читайте в нашем Telegram

Отмечается, что траншеи протяженностью в 200 метров появились в поселке Старый Крым, который находится в 5 километрах от Мариуполя.

На спутниковом снимке от 24 марта заметна траншея длиной 60-70 метров, которая расположена вблизи местного кладбища. Уже тогда появилось подозрение, что это может быть место массового захоронения убитых мариупольцев.

По данным со спутника за 7 апреля заметно, что длина траншеи увеличилась, а та (60 метров), которая была заметна на предыдущем снимке, уже зарыта.

А на снимке от 24 апреля — месяц после того, как в Старом Крыму были замечены первые траншеи, длина траншеи составляла уже более 200 метров.

Как отметил в комментарии "Схемам" городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, российские оккупанты хоронят погибших мариупольцев именно в таких траншеях. И захоронения в Старом Крыму тоже происходили.

"Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население, за еду. Они нам и сообщили, что нужно "трудочас" наработать, чтобы тебе дали еду, воду… Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать", — сообщил мэр Мариуполя.

Добавим, что поселок Старый Крым российская армия захватила еще 10 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 20 километрах от Мариуполя спутник зафиксировал братскую могилу протяженностью в 300 метров. Вероятное место массового захоронения находится в поселке Мангуш.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Мариуполь
Пострадало помещение так называемого Министерства госбезопасности
Новости СНГ
В Приднестровье стрельба: первые фото и видео из Тирасполя
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Пострадало помещение так называемого Министерства госбезопасности
В Приднестровье стрельба: первые фото и видео из Тирасполя
Дата публикации
Категория
После ракетного удара по объекту в Жмеринке начался пожар
Более десятка пострадавших и пятеро погибших: в сети показали последствия обстрела Винницкой области
Дата публикации
Категория
Новый посол США в Украине Бриджит Бринк
Специалист по Восточной Европе, которую очень ждали в Украине: кто такая новый посол США Бриджит Бринк
Дата публикации
Категория
Еще один вражеский летательный аппарат уничтожен
Бьем оккупантов! Украинские защитники сбили вражеский самолет на Харьковщине (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Украина страдает от вражеских обстрелов
Война — день 61: россияне палят ракетами по всей Украине и готовят провокацию в Мариуполе