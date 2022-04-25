Спутники зафиксировали еще одно массовое захоронение у Мариуполя: длина составляет 200 метров

Еще одно захоронение нашли в поселке Старый Крым

Недалеко от Мариуполя, где с начала войны погибли около 20 тысяч граждан, спутники зафиксировали третье место массового захоронения. Траншеи имеют длину 200 метров.

Об этом сообщают "Схемы", опираясь на данные спутниковых снимков Planet Labs.

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Отмечается, что траншеи протяженностью в 200 метров появились в поселке Старый Крым, который находится в 5 километрах от Мариуполя.

На спутниковом снимке от 24 марта заметна траншея длиной 60-70 метров, которая расположена вблизи местного кладбища. Уже тогда появилось подозрение, что это может быть место массового захоронения убитых мариупольцев.

По данным со спутника за 7 апреля заметно, что длина траншеи увеличилась, а та (60 метров), которая была заметна на предыдущем снимке, уже зарыта.

А на снимке от 24 апреля — месяц после того, как в Старом Крыму были замечены первые траншеи, длина траншеи составляла уже более 200 метров.

Как отметил в комментарии "Схемам" городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, российские оккупанты хоронят погибших мариупольцев именно в таких траншеях. И захоронения в Старом Крыму тоже происходили.

"Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население, за еду. Они нам и сообщили, что нужно "трудочас" наработать, чтобы тебе дали еду, воду… Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать", — сообщил мэр Мариуполя.

Добавим, что поселок Старый Крым российская армия захватила еще 10 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 20 километрах от Мариуполя спутник зафиксировал братскую могилу протяженностью в 300 метров. Вероятное место массового захоронения находится в поселке Мангуш.