Жизнь в оккупации. Херсон: безработица, космические цены, исчезновение людей и новая "Буча"

На условиях анонимности местная жительница рассказала "Телеграфу", как живется Херсону под гнетом оккупации

Город Херсон, где российские захватчики могут провести псевдореферендум, был захвачен военными рф в начале марта. Так что уже почти два месяца украинцам приходится жить в условиях оккупации. Что происходит в Херсоне и какие "порядки" там устанавливают российские военные — "Телеграфу" рассказала местная жительница, попросив не называть ее имя.

Так, девушка делится, что ее семья, родственники и знакомые выходят на улицу только в случае крайней необходимости — купить продукты. Потому как в городе немало российской техники. Более того, многие гражданские машины украдены: теперь на них нарисована "зэтка".

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По словам нашей собеседницы, увидеть военных рф в Херсоне часто можно на центральном рынке. Они одеты в военную форму, в некоторых на одежде надпись "военная разведка".

"Несколько раз ездили на Восточный район, там каждые 10 минут можно встретить военную российскую технику, которая либо выезжает, либо возвращается в город. Видели также колонну больших машин "МЧС России". Страшно," – говорит жительница Херсона.

В городе установлено много блокпостов. Россияне останавливают гражданских как на авто, так и на общественном транспорте и переписывают себе паспортные данные херсонцев.

Цены на грани безумия

По данным местной жительницы, продукты в Херсоне подорожали. Все это усложняется тотальной безработицей.

"Денег не хватает, 98% знакомых остались без работы. Живем на пенсии и стипендии. Их хоть выплачивают в срок", — объясняет наша собеседница.

По ее словам, цены доходят до безумия. К примеру, жительница Херсона приводит такие цены на некоторые товары на центральном рынке:

гречка — 80 грн,

сахар — 75 грн,

туалетная бумага — 15 грн за рулон,

обычная сладкая вода — 30 грн за 1 литр,

1,5 литра "Каховки" — 45 грн.

"О мясе уже и не говорю, не помню цен, но цены в 2-3 раза дороже обычного", — добавляет херсончанка.

В первые дни войны магазины работали, сейчас – закрыты. Скриншот

Девушка отмечает, что продукты не завозятся ни в город, ни в села. Так что местные продают то, что у них есть, на рынках, поскольку магазины и АТБ давно уже закрыты.

Заминированные выезды и расстрелы

Местная жительница отмечает, что многие пытаются выехать на подконтрольную территорию Украины. Однако все напрасно. Около 95% машин, по ее словам, не выпускают.

"Пропускают только беременных, инвалидов, или нуждающихся в операции. Дороги через Снигиревку перекрыты, поля и обочины заминированы, несколько машин взорвались, несколько семей расстреляли, когда те пытались договориться с оккупантами, чтобы уехать. Были случаи, когда забирали из машин и микроавтобусов мужчин призывного возраста, связи с ними с тех пор нет", — описывает ситуацию девушка.

Следует добавить, что так называемые перевозчики за свои услуги берут немалые деньги. Доехать до Одессы будет стоить от 3500 за человека (около 200 км, в мирное время билет на автобус обходился в 150-200 грн. – Ред.), дальше – дороже.

"Зачистки" активистов и "вторая Буча"

С первых дней полномасштабного вторжения херсонцы протестовали против оккупантов. Но мирные митинги заканчивались жесткими разгонами и стрельбой со стороны российских военных.

"Люди уже боятся выходить на митинги, ведь их разгоняют газом, от которого дерет горло. Стреляют по ногам. Несколько человек ранены", — отмечает херсончанка.

Как и в других захваченных городах, россияне пытаются провести в Херсоне "зачистку" украинцев. Наша собеседница сообщила, что в некоторых селах говорят о случаях похищения мужчин, бывших участников АТО и активистов. По ее словам, это распространенная практика оккупантов. Более того, местные жители сообщали о случае изнасилования 14-летней девушки в одном из сел Херсонщины.

"Друзья из поселков говорят, что каждый день оккупанты проводят обыски домов, прерывают все вещи, переписывают паспортные данные", — добавляет девушка.

Листовка от оккупантов в Херсоне. Фото: Соцсети

По словам нашего источника, поселок Высокополье в Херсонской области (расположен в 170 км от облцентра) напоминает "вторую Бучу".

"Разрушенные дома, мародерства со стороны р*шистов. Эвакуацию оттуда срывали. "Зеленых коридоров" не предоставлено",- описывает обстановку наша собеседница.

Поселок Высокополье в Херсонской области. Карта

Что говорят о "референдуме" в Херсоне

По словам нашей собеседницы, появлялась информация, что якобы в Каховке или других населенных пунктах уже печатают бюллетени для так называемого референдума за "новую республику" — "ХНР". К тому же местных насторожило то, что российские военные переписывают паспортные данные, мол, сведения о жителях могут использовать в подготовке к "референдуму".

"Но сейчас российское командование опровергло проведение так называемого референдума. Сказали, что мы даже об этом не слышали", — добавила херсончанка.

Она подчеркнула, что местные жители относятся к созданию псевдореспублики резко негативно. По ее словам, никто не желает быть частью россии. Херсонцы обеспокоены ситуацией, но не падают духом и ждут ВСУ.

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Напомним, в Херсоне оккупанты обустроили концлагерь – аналог донецкой "Изоляции". Известно о задержании как минимум 137 человек. Захватив контроль над городом, захватчики отключили все средства связи, а на ТВ в Херсоне включили российскую пропаганду. Кроме того, сообщается о случаях исчезновения херсонских журналистов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский канал выдал очередной фейк и вместо оккупированного Херсона показал российский город. Так, кадры из Ейска должны были "передать" атмосферу в "освобожденном" городе.