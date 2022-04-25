В Ирпене мародеры бросили гранату в женщин: подробности (видео)

За жизнь одной из них борются врачи

В понедельник вечером, 25 апреля, в Ирпене, где только недавно российские военные обворовывали местных жителей, задержали двух мужчин, которые занимались мародерством, а на замечания женщин бросили в них гранату. За жизнь одной женщины сражаются врачи.

Об этом сообщает мэр города Александра Маркушина.

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Злоумышленников задержали бойцы местной территориальной обороны.

"Никогда бы не мог и представить такого! Но только что наша тероборона задержала в Ирпене двух уродов (не могу назвать этих существ мужчинами), которые мародерили, а потом, когда местные женщины на них пожаловались, бросили в этих женщин гранату", — написал мэр города в своем Telegram-канале.

Сейчас за жизнь одной из этих женщин борются врачи.

Напомним, "Телеграф" публиковал эксклюзивный фоторепортаж из полуразрушенного Ирпеня после его освобождения. Наш корреспондент воочию видел, во что "русский мир" превратил один из красивейших городков Киевщины за считанные недели, и зафиксировал это для истории.