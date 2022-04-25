Обстрелы на Днепропетровщине участились: Вилкул рассказал о прилете "Смерчей"

К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения

В Кривом Роге Днепропетровской области за последние сутки увеличилась интенсивность вражеских обстрелов — зафиксированы прилеты "Смерчей", однако о жертвах и пострадавших на данный момент речи не идет.

Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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По словам Вилкула, российские оккупанты системой залпового огня "Смерч" ударили по окрестностям села Новолатовка — туда прилетело два снаряда. Также были обстреляны территории Зеленодольской общины, поселки Новопавловка, Нововоронцовка, Трудолюбовка, Князевка. К счастью, обошлось без жертв.

"Орки сегодня несколько раз пытались переходить в атаку на линии соприкосновения, которая проходит внутри Херсонской области, с использованием бронетехники и пехотных подразделений. Благодаря мужеству и героизму наших солдат успеха не имели. Враг отступил, понеся значительные потери в технике и живой силе", — сообщил начальник военной администрации Кривого Рога.

Он добавил, что украинские военные работают над усилением обороны области, строятся новые оборонительные сооружения.

Вилкул также отметил, что в Днепропетровской области стало гораздо больше беженцев из Херсонской области. В связи с чем призвал граждан оказывать им помощь и добавил, что государство готово компенсировать затраты на коммуналку и некоторые другие траты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что понедельник, 25 апреля, начался с сирен и взрывов сразу в нескольких областях. Кроме Днепропетровской области, российские захватчики атаковали также Одесскую, Львовскую, Ровенскую и Винницкую области.