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На Сумщине восстановили 70% пригородных автобусных маршрутов — Офис Президента

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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На Сумщине восстановили 70% пригородных автобусных маршрутов — Офис Президента Новость обновлена 26 апреля 2022, 10:02

На освобожденной от российских оккупантов Сумщине восстановили 70% пригородных автобусных маршрутов области. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Во все громады области, по его словам, начали завозить горючее. Стоимость его находится в пределах установленных норм.

Возобновлено также железнодорожное сообщение со столицей. Поезд из Сум в Киев будет курсировать раз в день через Конотоп и Нежин и в тот же день возвращаться назад.

"В селе Климентово, расположенном на берегу Ворсклы, которое до войны было излюбленным местом отдыха жителей Сумщины, обследуют поврежденные и разрушенные жилые дома", — отметил заместитель руководителя ОП.

Ранее Тимошенко сообщал, что в Сумской области идет подключение электро- и газоснабжения к населенным пунктам.

Теги:
#Транспорт #Война #Сумщина #Восстановление
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