Катастрофа в Мариуполе: россияне применили в городе еще один вид запретного вооружения

Использование этого вида оружия запрещено гуманитарным правом

Российские оккупанты в заблокированном Мариуполе, где под их обстрелами гибнут маленькие дети, снова использовали запрещенное вооружение, которое приводит к серьезным разрушениям и гибели гражданского населения.

Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее словам, оккупанты во время штурма жилых кварталов Мариуполя и Рубежного использовали системы дистанционного разминирования УР-07М "Пересортировка" на базе шасси БМП-3 — это оружие предназначено для проработки проходов на минных полях, для этого оно оснащено спусковой установкой, которая бьет на дальность от 340 метров до 1 километра.

Отмечается, что россияне используют эту установку для уничтожения живой силы, ведь если одновременно запустить и взорвать несколько зарядов УР-07М создается эффект объемного взрыва, который разрушает помещение и уничтожает обороняющую их живую силу.

Венедиктова добавила, что ВСУ не имеет таких установок на вооружении, а значит, вся ответственность за применение этого вооружения в Рубежном и Мариуполе лежит непосредственно на руководителях российской армии. К слову, это оружие запрещено к использованию гуманитарным правом, ведь оно оказывает неизбирательное действие.

Напомним, что россияне применяли в Украине и кассетные бомбы, также принадлежащие к числу запрещенных. А британская разведка зафиксировала факт сброса оккупантами "вакуумных бомб" на мирные города.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с момента вторжения российской армии в Мариуполе в результате обстрела погибли уже 20 тысяч мирных жителей. При этом в городе до сих пор остаются еще около 100 тысяч человек, которых оккупанты запугивают и шантажируют.

Между тем спутники фиксируют все больше братских могил в окрестностях Мариуполя – самая большая из них имеет длину 300 метров.