Тимошенко: На примере Бучи отработана стратегия возвращения жизни в деоккупированные населенные пункты

Власти разработали инструкцию, позволяющую быстро восстановить быт в населенных пунктах, освобожденных от российских оккупантов. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Рада" заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Есть регионы, в которых живут люди, кто возвращается, кто еще будет возвращаться, поэтому для нас самое главное – создать весь быт. У нас есть целая инструкция и мы ее, кстати, отработали на примере Бучи, о том, что нужно делать в каждом городе, в каждом поселке, когда он деоккупирован", — рассказал он.

В частности, инструкция фиксирует, что первыми в населенный пункт заходят ГСЧС и полиция, проводящие разминирование. Затем заходят коммунальщики, а после этого – волонтеры.

"У нас уже есть большой волонтерский батальон, можно так сказать, именно тех волонтеров, которые занимаются уборкой завалов и уборкой улиц", — сказал Тимошенко.

Тимошенко объяснил, что дальнейшее восстановление украинских городов будет происходить по новым принципам. В настоящее время ОП совместно с Министерством регионального развития и органами власти в областях разрабатывает каталог всей инфраструктуры в каждом регионе.

"Мы понимаем, что нам нужно будет восстанавливать не просто разрушенную инфраструктуру. Нам нужно восстановить вообще другое видение каждого города, соединение между городами и так далее. В этот каталог будут входить много разных позиций. И, кстати, это касается не только оккупированных регионов. Мы понимаем, что и другие регионы – на Западной Украине – нуждаются в этом", — отметил заместитель руководителя ОП.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что за обновление каждого региона будет отвечать определенная страна-партнер, как, например, Великобритания задекларировала Киев и Киевскую область. Ряд других стран уже дал согласие на подобный план восстановления.

"Мы сейчас делаем такое ​​домашнее задание для того, чтобы страны понимали, какой это объем средств. И будем предоставлять им по каждому региону информацию, этот каталог – для того чтобы они понимали", — заявил Тимошенко.

Как ранее сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, план обновления Украины уже обсуждается на уровне Еврокомиссии и с партнерами из Великобритании, США и Канады.